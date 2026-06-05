Песков подтвердил контакты России и США по украинскому урегулированию

Россия и США продолжают общение по имеющимся каналам по теме украинского урегулирования. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам господина Пескова, в Кремле надеются, что пауза в переговорном процессе по Украине при посредничестве США завершится и контакты между сторонами возобновятся. Как отметил представитель президента, Москва с самого начала понимала, что поиск решения будет сложным. Дальнейшее развитие ситуации во многом будет зависеть от Киева, указал он.

4 июня президент Украины Владимир Зеленский написал открытое письмо российскому коллеге Владимиру Путину, в котором предложил провести личную встречу и завершить конфликт. Если Владимир Зеленский хочет встретиться с Владимиром Путиным, он может приехать в Москву, отреагировали на инициативу украинского президента в Кремле.