В АТОР рассказали об увлечении россиян монастырингом и избингом

Среди самых популярных запросов у российских туристов — монастыринг или избинг, то есть поездки по монастырям или селам, заявила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. По ее словам, туристы также часто хотят обучиться старинному ремеслу.

«Тенденция не в создании новых видов туризма, а в новом "переоткрытии" ниш, которые вдруг вышли на поверхность...Например, монастыринг или избинг, что в переводе на русский язык — просто поездка по монастырям или проживание в отдаленном селе»,— рассказала она в интервью «РИА Новости» на полях ПМЭФ-2026.

Глава АТОР уточнила, что в том числе растет интерес российских путешественников к мастер-классам по народно-художественным промыслам. «Или поучаствовать в сборе урожая яблок — это уже агротуризм»,— добавила госпожа Ломидзе.

В России также растет спрос на детские лагеря для взрослых, рассказали “Ъ FM” представители индустрии развлечений. При этом граждане стали сокращать траты на отдых внутри страны. Спрос на авторские туры стоимостью 150-350 тыс. руб. на человека просел на 50-70%, узнал “Ъ FM”.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Туры ушли вразброс».