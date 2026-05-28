Туры ушли вразброс

Россияне сокращают траты на отдых внутри страны. Спрос на авторские туры стоимостью 150-350 тыс. руб. на человека просел на 50-70%, узнал “Ъ FM”. Отдыхающие предпочитают самый бюджетный отдых. Отели в Сочи могут снизить цены во второй половине лета из-за недостаточной загрузки, прогнозируют участники отрасли. Однако есть и растущие направления.

Туры на Камчатку, Курилы, Байкал и Алтай по-прежнему пользуются популярностью, однако путешественники берут самые простые программы, где предлагается только проживание и можно взять самостоятельные экскурсии с местными гидами. Правда, отдых все равно нельзя назвать бюджетным из-за цен на перелет в эти регионы: от 50 тыс. руб. до 70 тыс. руб. в летний сезон. Насыщенные программы остались только в премиальном сегменте, рассказал основатель компании Adventure Guide Алексей Юдин:

«В 2026 году картина спроса кардинально отличается от прошлогодней. Основной спрос сосредоточен либо в максимально бюджетном сегменте — прежде всего на направлениях недалеко от Москвы, куда можно добраться за ночь на поезде или за два часа на самолете. Речь идет о Кавказе, Дагестане, Карелии, средней полосе России и Белоруссии. Либо, наоборот, востребован исключительно дорогой, люксовый отдых, где стоимость поездки начинается от 1 млн руб. на человека.

Сильнее всего просел средний сегмент: спрос на туры стоимостью от 150 тыс. до 350 тыс. руб. на человека снизился, по разным оценкам, на 50-70%».

По данным Российского союза туриндустрии, спрос на летний отдых внутри России снизился примерно на 5% год к году. Аналитики отрасли отмечают высокую конкуренцию с зарубежными направлениями из-за укрепления рубля. При этом рост цен на отечественный отдых в этом сезоне ниже инфляции, в среднем плюс 5%, говорит вице-президент АТОР по внутреннему туризму, гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин:

«Есть регионы, где спрос снижается, а есть и те, которые, напротив, показывают рост. В качестве примера можно привести Крым и Анапу. Крым прибавляет 10-15%, Анапа — 35-40%, отчасти за счет эффекта низкой базы 2025 года. В целом картина остается неоднородной. Есть направления, например Сочи, где цены практически вышли на уровень прошлого года — рост составляет всего 1-2%. Во многом это зависит от того, находится регион в фазе роста или спада. Не исключено, что во второй половине лета цены впервые окажутся даже ниже прошлогодних».

По данным сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, в республике Хакасия количество бронирований в этом году выросло в 2,5 раза. В Адыгее – в полтора. Владимирская область прибавила более 20%. Но гости проводят на курортах меньше дней, чем раньше, отмечает председатель Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов:

«Есть и снижение покупательной способности, и регулярные закрытия аэропортов — например, после аварии в Туапсе. Тем не менее турист все равно продолжает ехать. Сократилась глубина бронирования: часть путешественников, хотя и не все, нередко покупают туры буквально в последний момент. При этом мы наблюдаем, к сожалению, устойчивый тренд на сокращение продолжительности поездок. Одновременно растет спрос на активный отдых днем и качественный сон ночью.

У туристов сегодня очень высокий запрос на тишину: как в номерах, так и в общественных пространствах должны быть предусмотрены спокойные, тихие зоны. Это действительно становится одним из ключевых факторов выбора».

Летние поездки по России примерно на день короче зарубежных, говорят аналитики рынка. С тоимость размещения в отечественных отелях в среднем составляет 13 тыс. руб. в сутки.