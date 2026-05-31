Взрослые бронируют лагерные смены для себя

В России растет спрос на детские лагеря для взрослых. Причем теперь таким отдыхом интересуются не только уставшие от офисной рутины миллениалы, но и зумеры. Об этом “Ъ FM” рассказали представители индустрии развлечений. По их словам, раньше школьные лагеря для взрослых были нишевыми проектами, но уже переросли в полноценный туристический тренд.

Как отмечает бизнес-психолог Алена Никольская, цены на ностальгический отдых начинаются от 50 тыс. руб. и могут доходить до нескольких миллионов:

«Взрослые лагеря — это как аналог ТО для машины, когда нам требуется плановая перезагрузка. Люди едут и семьями, и в одиночку. Это два основных сценария. Семейные заезды можно сравнить с командным тренингом, но только для близких. И одиночки тоже выбирают такой вариант, когда есть шанс отключиться от всех ролей. Когда вы не начальник, не супруг, а просто человек.

Топ-менеджеры и предприниматели — основной контингент таких лагерей. Часто туда едут креативные специалисты, и врачи, и учителя, и психологи, и те, кто работает удаленно.

Это люди, которые иногда неделями, а кто-то даже месяцами не выходит из домашнего офиса. Им важно нормальное человеческое живое общение. Если говорить про базовые программы на три-пять дней, то в среднем на человека это обойдется от 50 тыс. руб. до 150 тыс. руб. Есть премиум-лагеря, обычно это смены на пять, семь, иногда на десять дней. И в среднем они будут стоить 300-500 тыс. руб. Есть эксклюзивные выезды, это индивидуальные программы и VIP-размещение, коучинг и консультации экспертов. Такой лагерь на человека стоит где-то от 600-700 тыс. руб. до 3 млн руб. Речь идет о Алтае, Карелии, Сочи, Байкале. Здесь очень популярны и глэмпинги, и эко-резорты с элементами лагеря, и трекинги, и сплавы».

Как отмечают организаторы такого отдыха, основной запрос клиентов — эмоциональная разрядка и смена обстановки. Спросом пользуются и зарубежные туры в таком формате, рассказала “Ъ FM” маркетинговый директор «Станции Смена» Арина Крючкова:

«"Станция "Смена"— проект, который придумал формат взрослых лагерей в СНГ уже почти 10 лет назад. У нас ежегодно порядка половины наших гостей — это новые клиенты. Но такого нет, что мы семимильными шагами наращиваем спрос.

Я думаю, что всем, кто хоть раз был в детском лагере, знакомо это ощущение двух недель, которые длятся как будто бы несколько месяцев. Мы точно помогаем ребятам быть более непосредственными, иногда исполнять какие-то мечты. У нас в конце предыдущего сезона был заезд в Марокко, куда приехала девушка, мечтавшая побывать на "Формуле-1". И ребята взяли тележки в супермаркете и устроили на них гонки. Ценность в том, что нам необязательно быть детьми, чтобы мы были на это способны. При этом когда у нас появляются более сложные продукты, растет и стоимость, потому что у нас увеличиваются расходы. В остальном хочется оставаться доступными.

Самые низкие цены начинаются где-то от €400, а самые высокие, например, на двухнедельную смену с полным пансионом в Тоскане, близятся к €2,5-3 тыс.

Заезды в России этим летом у нас тоже есть. Будет digital-санаторий в Мышкине и заезд на Байкале, в арт-пространстве "Радуга Байкал", который как раз будет максимально приближен к формату детского лагеря».

Некоторые лагеря для взрослых вырастают из детских. По словам представителя, More Amore Camp Анастасии, изначально их проект был предназначен для подростков, но потом отдыхом заинтересовались их родители:

«Спрос есть. Смысл нашего проекта в том, что мы не просто показываем людям Алтай, а погружаем их в различный опыт, впечатления, увозим в места силы. Например, по мосту над Катунью клиенты проходят с завязанными глазами, такая вот история перехода и практика на доверие себе, людям и миру. Знакомим людей не только с природой, но еще и культурным кластером Алтая. Так, проходит встреча со сказительницей, которая рассказывает о легендах и традициях.

На наших программах люди обязательно занимаются творчеством, поют песни у костра, пишут стихи, устраивают ecstatic dance на берегу реки Катунь.

За эти десять лет, что мы работаем с подростками, наработаны очень классные практики. И родители в какой-то момент стали просить сделать для них что-то подобное. В нашей программе люди могут быть сами собой, отпустить всю серьезность, усталость и тревожность больших городов, и реально превратиться в детей. Потому что, когда они погружаются в творчество, игры и песни, то возвращаются в детство. Ближайшая программа у нас 29 июня на пять дней, она будет стоить 89 тыс. руб. Вторая этим летом — с 27 июля тоже на пять дней — 120 тыс. руб.».

Формат лагеря для взрослых как самостоятельный тренд возник в США в начале 2010-х годов. Одним из первых и самых известных проектов стал «Лагерь без вожатых»: его запустил канадец Адам Тихауэр. Он арендовал кэмпинг на выходные для себя и друзей, а затем превратил эту идею в успешный бизнес.