Трамп: у Ирана осталось 21-22% ракет

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана все еще осталось от 21% до 22% ракет. Об этом он сообщил в интервью телеканалу NBC News.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters

«У них есть несколько ракет, у них есть несколько беспилотников. Я бы сказал, в процентном отношении, может быть, 21-22% их ракет. Это много ракет, но это не то, что было, когда мы впервые атаковали»,— приводятся слова господина Трампа в программе Meet the Press (интервью опубликовано на YouTube).

Показатель немного выше отметки в 18%, которую американский президент приводил в прошлом месяце, сообщает The Guardian.

Сегодня вооруженные силы США заявили об уничтожении четырех иранских беспилотников. Кроме того, Центральное командование сообщило об ударах по иранским береговым радарам наблюдения в портовом городе Горук и на острове Кешм.

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