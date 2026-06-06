Трамп: у Ирана осталось 21-22% ракет
Президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана все еще осталось от 21% до 22% ракет. Об этом он сообщил в интервью телеканалу NBC News.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Nathan Howard / Reuters
«У них есть несколько ракет, у них есть несколько беспилотников. Я бы сказал, в процентном отношении, может быть, 21-22% их ракет. Это много ракет, но это не то, что было, когда мы впервые атаковали»,— приводятся слова господина Трампа в программе Meet the Press (интервью опубликовано на YouTube).
Показатель немного выше отметки в 18%, которую американский президент приводил в прошлом месяце, сообщает The Guardian.
Сегодня вооруженные силы США заявили об уничтожении четырех иранских беспилотников. Кроме того, Центральное командование сообщило об ударах по иранским береговым радарам наблюдения в портовом городе Горук и на острове Кешм.
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