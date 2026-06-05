Оман оказался между двух огней

Иран будет управлять Ормузским проливом совместно с Оманом. Об этом 4 июня объявил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи, назвав это «естественным правом» двух стран. Публично султанат не подтверждал согласия на совместный контроль над Ормузом, хотя появлялись сообщения, что он готов присоединиться к иранской системе предоставления «платных услуг» для проходящих через Ормуз рейсов. Переговоры с Ираном не стали для Омана гарантией безопасности. Утром 5 июня стало известно, что неопознанный дрон атаковал его нефтяной терминал Мина-аль-Фахаль — важный пункт отгрузки нефти за пределами Ормузского пролива.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stringer / Reuters Фото: Stringer / Reuters

Иран и Оман будут совместно управлять Ормузским проливом на основе международного права, заявил 4 июня Аббас Аракчи. По его словам, две страны, граничащие с этим стратегически важным судоходным путем, имеют «естественное право» координировать свои действия и принимать решения относительно принципов его работы. Обмен мнениями по поводу статуса Ормуза ведется и с другими государствами Персидского залива, однако последнее слово будет оставаться за Оманом и Ираном — именно они могут обеспечить безопасный проход для всех коммерческих рейсов, подчеркнул шеф иранской дипломатии.

Как пояснил 4 июня замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади, система управления Ормузом не предполагает сбора денег за транзит.

«Напротив, наша цель заключается в получении оплаты за услуги, которые мы совместно с Оманом предоставляем в этом районе,— сказал дипломат.— Эти услуги включают навигационное обеспечение, поисково-спасательные операции, услуги в области обеспечения безопасности судоходства, а также экологические услуги, например ликвидацию загрязнений в случае ущерба окружающей среде». Все эти меры «не противоречат международному морскому праву», подчеркнул господин Гарибабади.

О том, что Оман пересматривает позицию по концепции управления Ормузом, ранее, еще 21 мая, со ссылкой на источники сообщала газета The New York Times. Она отмечала, что султанат, до недавнего времени придерживавшийся принципа нейтралитета в ближневосточном конфликте, начал обсуждать с Ираном выделение ему доли из тех средств, которые будут взиматься с морских судов «за платные услуги» в сфере судоходства. Позже стало известно, что пункт о совместной омано-иранской системе контроля над Ормузом прописан в черновике соглашения о завершении войны на Ближнем Востоке, который Тегеран представил Вашингтону через посредников.

Выступая вечером 27 мая, президент Дональд Трамп заявил, что никто не имеет права контролировать Ормуз в силу его международного статуса, и пригрозил «взорвать» Оман, если тот пойдет на поводу у Ирана.

На следующий день министр финансов Скотт Бессент объяснил, что «президент хотел акцентировать внимание на обеспечении свободы судоходства в проливе». Глава Минфина также проинформировал, что провел переговоры с оманской дипмиссией в США и та заверила его, что у султаната «нет планов взимания платы за проход судов через пролив».

Тогда же господин Бессент предупредил оманскую сторону, что в случае ее присоединения к иранской системе управления Ормузом Минфин США пустит в ход имеющийся в его руках санкционный инструментарий. «Оман должен знать, что Министерство финансов США будет решительно преследовать любых участников, прямо или косвенно вовлеченных в содействие введению сборов за проход через пролив, а любые готовые к этому партнеры будут подвергнуты санкциям»,— сообщил 28 мая в соцсети X господин Бессент.

Как рассказали информированные источники The Wall Street Journal (WSJ), администрация господина Трампа с недавних пор стала рассматривать ирано-оманские контакты как угрозу своим интересам и открыто призвала султанат выбрать сторону в ближневосточном конфликте. От Маската требуют практических шагов вплоть до разрыва дипломатических отношений с Тегераном, заявили источники WSJ.

Попытки вести переговоры с Ираном не дали Оману гарантий безопасности.

Утром 5 июня агентство Reuters сообщило, что оманский нефтяной терминал в порту Мина-аль-Фахаль временно приостановил отгрузку нефти после взрыва, причиной которого предположительно стал удар неопознанного дрона. Позже компания Petroleum Development Oman объявила, что операции в порту продолжаются в штатном режиме.

Однако сам факт прилета оставляет множество вопросов. Терминал в порту Мина-аль-Фахаль был одним из последних действующих пунктов отгрузки ближневосточной нефти после того, как Иран в одностороннем порядке перекрыл Ормузский пролив с начала войны. Удар по нефтяному объекту был четким предупреждением султанату, что его текущее положение остается очень шатким, говорят наблюдатели.

Нил Кербелов