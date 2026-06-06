США заявили о сбитых иранских БПЛА и ответных ударах

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило о четырех сбитых беспилотниках. Они были запущены с территории Ирана в направлении Ормузского пролива.

«Ударные беспилотники создали непосредственную угрозу региональному морскому сообщению»,— указано в заявлении ведомства в соцсети Х.

По информации CNN, целями запущенных БПЛА могли быть коммерческие суда или американские вооруженные силы, базирующиеся на Ближнем Востоке.

Вооруженные силы США также заявили об ударах по иранским береговым радарам наблюдения в портовом городе Горук и на острове Кешм «для защиты от дальнейших атак».