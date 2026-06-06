ЦИК Армении не стал отстранять от выборов блок «Сильная Армения»

Центризбирком Армении отклонил требование партии «Республика» отстранить от парламентских выборов блок «Сильная Армения», который возглавляет бизнесмен Самвел Карапетян.

«Центральная избирательная комиссия решает отклонить обращение партии "Республика" с требованием признать утратившей силу регистрацию блока "Сильная Армения"»,— сообщил глава ЦИК Армении Ваагн Овакимян (цитата по «РИА Новости»).

Представители прозападной партии «Республика» подали заявление в ЦИК 5 июня, за два дня до голосования.

Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. 25 мая было возбуждено уголовное дело о принуждении граждан к голосованию за блок «Сильная Армения». Глава блока Самвел Карапетян был задержан летом, он находится под домашним арестом. 3 мая также арестовали одного из членов «Сильной Армении» Алексана Алексаняна.