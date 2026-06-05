Путин ответил на вопрос о зависимости России от Китая

У России и Китая равноправные отношения, заявил президент РФ Владимир Путин. Так он ответил на вопрос модератора на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума о «колониальных» отношениях между двумя странами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

«Мне даже смешно говорить на эту тему»,— сказал господин Путин. По его словам, в области энергетики доля оборудования из России превышает долю китайских поставщиков. Кроме того, Россия строит в Китае атомные электростанции, подчеркнул российский президент.

«Разумеется, мы обращаемся и к нашим надежным партнерам и друзьям, в том числе к китайским компаниям. Обмениваемся информацией, обмениваемся технологиями и будем это делать дальше»,— добавил Владимир Путин.

Ранее Владимир Путин анонсировал новые совместные проекты России и Китая в области энергетики. «Росатом» участвует в строительстве двух АЭС в Китае — Тяньваньской и «Сюйдапу».

Об отношениях России и Китая — в материале «Ъ» «Двое против турбулентности».