Путин ответил на вопрос о зависимости России от Китая
У России и Китая равноправные отношения, заявил президент РФ Владимир Путин. Так он ответил на вопрос модератора на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума о «колониальных» отношениях между двумя странами.
Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ
«Мне даже смешно говорить на эту тему»,— сказал господин Путин. По его словам, в области энергетики доля оборудования из России превышает долю китайских поставщиков. Кроме того, Россия строит в Китае атомные электростанции, подчеркнул российский президент.
«Разумеется, мы обращаемся и к нашим надежным партнерам и друзьям, в том числе к китайским компаниям. Обмениваемся информацией, обмениваемся технологиями и будем это делать дальше»,— добавил Владимир Путин.
Ранее Владимир Путин анонсировал новые совместные проекты России и Китая в области энергетики. «Росатом» участвует в строительстве двух АЭС в Китае — Тяньваньской и «Сюйдапу».
Об отношениях России и Китая — в материале «Ъ» «Двое против турбулентности».