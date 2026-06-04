Путин анонсировал новые договоренности в сфере энергетики с Китаем

Россия и Китай «скоро порадуют» новыми договоренностями в сфере энергетики, заявил российский президент Владимир Путин на встрече с представителями мировых информагентств на полях ПМЭФ. По его словам, стороны являются естественными партнерами.

«Уверен, мы скоро порадуем мировую энергетику новыми договоренностями между Россией и Китаем»,— сказал Владимир Путин. Он добавил, что у него сложились без преувеличения доверительные отношения с председателем КНР Си Цзиньпином.

Президент России также сообщил, что товарооборот между странами вырос почти до $250 млрд. Он назвал результаты взаимодействия России и Китая впечатляющими. «Китай быстро, активно развивается. Все занимает большую и большую нишу в мировой экономике, в мировой политике, в международных делах в целом»,— добавил он.

Господин Путин также назвал Россию и Китай естественными партнерами. Он подчеркнул, что Москва не делала разворот в сторону азиатских стран после начала СВО. «Мы естественные союзники, партнеры. Мы же соседи. У нас огромная общая граница»,— отметил президент России.