Двое против турбулентности

1 июня в Москве прошла представительная международная конференция «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху». Конференция была организована Российским советом по международным делам (РСМД) совместно с Китайской академией общественных наук. Многочисленные спикеры вряд ли сговаривались, но их выступления прозвучали практически в унисон: на фоне турбулентности и даже хаоса в международных отношениях связка Москвы и Пекина служит стабилизирующим фактором на всей мировой арене.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие Москвы и Пекина — один из ключевых стабилизирующих факторов на фоне нарастающего глобального хаоса. Эта мысль повторялась в выступлениях практически всех спикеров

Нынешняя конференция, собравшая цвет российского китаеведения, внушительное число китайских экспертов, а также российских политиков и дипломатов, стала 11-й по счету, то есть не юбилейной. Но зато — как выразился генеральный директор РСМД Иван Тимофеев, «по прекрасному совпадению» — она пришлась на юбилейные события в российско-китайских отношениях. В 2026 году исполняется 30 лет с момента установления стратегического партнерства между РФ и КНР и 25 лет со дня подписания двустороннего Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который заложил фундамент для развития российско-китайских связей.

О том, как развиваются отношения двух стран в политической, экономической и гуманитарной сферах, российские и китайские участники форума и говорили на площадке РСМД.

Одним из первых и главных посылов спикеров уже по традиции стал такой: всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие Москвы и Пекина -– один из ключевых стабилизирующих факторов на фоне нарастающего глобального хаоса.

Кто и как создает этот хаос, не секрет — коллективный Запад, который продавливает концепцию «порядка, основанного на правилах», вводит односторонние санкции, злоупотребляя своим финансовым доминированием, и постоянно вмешивается во внутреннюю политику третьих стран. В этих условиях именно Россия и Китай готовы сообща брать на себя ответственность, чтобы не допустить дальнейшего скатывания к хаосу и эрозии международного права и отстаивать принципы многополярности и справедливого миропорядка.

«Если Бога нет, то все позволено»,— процитировал приписываемую персонажу Достоевского фразу сенатор Андрей Денисов, в прошлом посол РФ в Китае, говоря о манере действий нынешнего президента США Дональда Трампа. «Отсюда и Венесуэла, отсюда и Иран. Россия же и Китай остаются островом стабильности во времена турбулентности, что прежде всего отсылает к принципу уважения ими международного права»,— обозначил господин Денисов.

Москва и Пекин, по мысли большинства спикеров, отстаивают не только собственные интересы, но и борются за интересы стран глобального большинства.

Об этом свидетельствует их тесная координация на международных площадках, включая Совет Безопасности ООН (постоянными членами которого РФ и КНР являются), и деятельность обеих стран в таких объединениях, как БРИКС и ШОС. Именно это подчеркнули и глава МИД России Сергей Лавров, и глава китайского внешнеполитического ведомства Ван И, чьи обращения к участникам конференции зачитали в начале мероприятия замглавы МИД РФ Андрей Руденко и посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

Модератор первой панели директор ИСАА Алексей Маслов указал, что Россия и Китай десятилетиями наращивали потенциал сотрудничества, и при этом никогда не скатывались назад, как, в частности, происходит в последнее годы с отношениями Пекина и Москвы с США и Европой. Российско-китайские отношения продолжают поступательно развиваться, несмотря на колоссальное давление, оказываемое на Пекин, от которого после начала СВО требуют разорвать отношения с Москвой.

А еще один участник дискуссии — замдиректора по научной работе ИМЭМО РАН Александр Ломанов, вспомнил о поэзии. Но в сугубо политическом контексте. Он напомнил о том, как нынешней весной, говоря о российско-китайских отношениях, Ван И процитировал строчку из стихотворения «Бамбук на скале»: в нем речь идет о растении, прочно пустившем корни среди камня и способном «выдержать ветер с востока и запада, с юга и севера». Так и связи Китая и России, подобно ростку бамбука, видятся своего рода символом стойкости, противостоящей многочисленным трудностям.

Отвечая на вопрос “Ъ” о том, повлияет ли неизбежная в будущем смена лидеров в каждой из стран на отношения Москвы и Пекина, сенатор Андрей Денисов предположил, что вряд ли.

«Действительно, есть такое понятие, как дипломатия лидеров. Но отношения России и Китая базируются прежде всего на национальных интересах, которые в значительной мере близки, иногда совпадают, но точно друг другу прямо не противоречат. Поэтому будем исходить из того, что у нас есть цементирующая основа для преемственности той политики, которую проводят наши лидеры сегодня»,— подытожил российский дипломат.

Наталия Портякова