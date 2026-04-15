Мэрия Екатеринбурга взыщет 30 млн с подрядчика за провал проекта по очистке Здохни

Администрация Екатеринбурга намерена взыскать с самарского подрядчика «Еврогеопроект» около 30 млн руб. Компания дважды не смогла защитить проект очистки озера Здохня в Министерстве природных ресурсов и экологии России. Информацию об этом «Ъ-Урал» подтвердили в мэрии.

Как сообщил Telegram-канал «Екатеринбург.Главное», в 2023 году мэрия заключила контракт с ООО «Еврогеопроект». Компания должна была разработать проект по очистке озера, первоначально ей выплатили порядка 15 млн руб. В 2025 году проект был представлен на согласование в Минприроды РФ, однако подрядчик не смог пройти процедуру защиты.

По данным сайта Rusprofile ООО «Еврогеопроект» действует с 2008 года и зарегистрировано в Самаре. Компания работает в сфере архитектурного проектирования.

После этого стороны заключили дополнительное соглашение, увеличив стоимость работ еще примерно на 15 млн руб. Однако в 2026 году проект вновь не прошел государственную экспертизу.

Теперь городские власти планируют обратиться в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с требованием включить подрядчика в реестр недобросовестных исполнителей, а также подать иск в суд для возврата выплаченных средств.

«Екатеринбург больше не сможет тратить на очистку озера городские деньги, поскольку Здохня — объект в собственности РФ. И стало быть, очистка водоема теперь в компетенции областных/федеральных властей»,— говорится в сообщении Telegram-канала.

Полина Бабинцева