В Екатеринбурге очистят озеро Здохня

Озеро Здохня в Екатеринбурге очистят от 605 тыс. куб. м. донных отложений. «Здохня будет жить»,— говорится в соответствующей публикации пресс-службы мэрии. На данный момент специалисты провели анализ воды в озере. Процесс очистки должен занять три года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Озеро Здохня

Фото: Пресс-служба администрации Екатеринбурга Озеро Здохня

Фото: Пресс-служба администрации Екатеринбурга

Для очистки установят декантерные центрифуги. Их расположат на Западной фильтровальной станции Водоканала. «В барабане такой машины жидкость раскручивается и под действием центробежной силы находящийся в ней осадок выпадет на стенки устройства. После этого вода по стокам возвращается в озеро, а собранную грязь вычищают»,— рассказали в мэрии.

Здохня — небольшое мелководное озеро в Екатеринбурге. Находится в Верх-Исетском районе на правом берегу Верх-Исетского пруда, с которым соединено протоком.

Ранее «Ъ-Урал» сообщил, что уровень загрязнений в реке Исеть в Екатеринбурге превышает норму в пять раз. Соответствующий отчет об исследовании воды опубликовало сообщество UrbanGreen. Согласно результатам исследования, содержание органики в Исети превышает норму в пять раз (72–78 мг/л, норма — 15 мг/л).

Виталий Красиков