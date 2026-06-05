Путин: зарплаты за пять лет выросли на 30%

Зарплаты в России за пять лет выросли на 30% в реальном выражении. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании в рамках ПМЭФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Именно в реальном выражении, то есть за вычетом инфляции. Темпы, безусловно, высокие»,— отметил господин Путин.

Президент указал на то, что дальнейший рост зарплат должен быть в первую очередь связан с повышением производительности труда. Помимо этого, должна быть сделана эффективная организация производства. За основу необходимо взять современные технологические решения российской инженерной школы. Владимир Путин подчеркнул, что она считается «сильной».

По словам президента, уровень безработицы в России составляет около 2,2% экономически активного населения. Владимир Путин подчеркнул, что это один из самых низких результатов среди промышленно развитых стран.

4 июня глава Минэкономики Максим Решетников рассказал, что доля оплаты труда в ВВП России достаточно низкая. По словам господина Решетникова, это говорит о том, что в стране сохраняется запас для роста зарплат. Он призвал не «делать никакой катастрофы» из-за того, что последние два года рост оплаты труда опережает рост производительности.