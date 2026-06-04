Решетников заявил о запасе для роста зарплат в России

Доля оплаты труда в ВВП России достаточно низкая, заявил глава Минэкономики Максим Решетников. По его словам, это говорит о том, что в стране сохраняется запас для роста зарплат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«У нас есть какой-то запас, когда рост наших зарплат может и должен опережать рост производительности труда. Это как раз та самая логика высоких заработных плат, о которых говорил президент»,— сказал господин Решетников на сессии «Как вернуться на траекторию устойчивого роста в условиях глобальной неопределенности» ПМЭФ.

Министр отметил, что «для такого уровня развития» в России должны быть более высокие зарплаты. Господин Решетников призвал не «делать никакой катастрофы» из-за того, что последние два года рост оплаты труда опережает рост производительности.

В мае Минэкономики спрогнозировало рост зарплат на 2,2% в 2026 году. Реальные располагаемые доходы граждан по итогам года должны вырасти на 0,8% — после 7,4% в 2025 году. Прогноз связан с ожидаемым ростом российской экономики в этом году на уровне 0,4%.