Продавцов уравняли в комиссионных правах

Маркетплейсы уравняют комиссии для иностранных и российских продавцов. О таких мерах площадки договорились на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Wildberries, Ozon и «Авито» подписали дополнение к меморандуму о добросовестных практиках цифровых платформ, организатором выступила Ассоциация цифровых платформ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, маркетплейсы согласились, что комиссии для российских продавцов не должны быть выше, чем для иностранных. Если платформы меняют сроки выплат партнерам, то они обязаны предупредить об этом за 45 дней. Кроме того, продавец может отказаться от скидок, которые сервис делает за свой счет, и не бояться санкций. “Ъ FM” обсудил изменения с основателем «Клуба партнеров на маркетплейсах» Ильей Бухариным:

«То, что площадки подписали между собой меморандум, — это, конечно же, очень позитивная новость, которая благоприятно влияет на всю конкурентную среду и на бизнес-атмосферу в российском e-commerce. Но если разбирать какие-то нюансы по пунктам, то возникают вытекающие вопросы, на которые хотелось бы знать ответы. Из текста следует, что комиссии для российских продавцов не должны превышать фактические комиссии для иностранных партнеров. Но в начале месяца на площадке заявляли, что они будут выравнивать комиссии между китайскими, допустим, селлерами и российскими за счет того, что китайцам поднимут комиссию до уровня российских. А сейчас заход идет с другой стороны: говорят, что комиссии для российских продавцов не должны превышать фактические комиссии для иностранных.

Второй нюанс, очень интересный в этом меморандуме, звучит так: продавцы будут сохранять право отказаться от скидок за счет площадки без санкций. А санкции — это снижение рейтинга, изменение порядка ранжирования товара. Площадки не говорят, как работают алгоритмы поисковой выдачи, и никогда не говорили. Будет ли выполняться этот пункт на самом деле, неизвестно. В сообществах продавцов существует такая, скажем, городская легенда, или миф о том, что все-таки на площадках существует теневой бан, если ты не выполняешь какие-то условия акций, скидок».

Необходимость изменений участники рынка связывают с многочисленными жалобами продавцов на практику автоматических акций.

Ранее селлеры неоднократно обращались в ФАС, но площадки находили другие механизмы. Например, скидки за счет снижения собственных комиссий. Это позволило сделать ниже стоимость товаров для покупателей, но усилило конкуренцию с другими каналами продаж. Эксперт по маркетплейсам Петр Марков отметил, что еще не вошло в соглашение и как изменения повлияют на потребителей:

«Проблема, которая еще не затронута, — это потребительская халатность и терроризм. На площадках действуют довольно лояльные правила возврата товара. Они работают таким образом, что клиенты могут возвращать товар, во-первых, не в изначальном состоянии, а во-вторых — так бывает — подменяя его на более дешевый аналог. За все эти поездки платит в итоге селлер, что тоже ухудшает экономику.

Возможно, новые правила приведут к тому, что некоторые ультрадешевые предложения пропадут совсем. Хотя надо будет посмотреть, как это будет работать: у некоторых селлеров срок поставки — три недели, и они идут технически напрямую из Китая. Низкие базовые цены и, как следствие, низкие комиссии приводят к тому, что общая цена для потребителя получается совсем низкая. Можно, с одной стороны, забрать эту скидку у китайских партнеров, но можно ее другой рукой обернуть, чтобы они по-прежнему продолжали продавать дешево, договориться о каких-то виртуальных деньгах на продвижение».

Тем временем первый зампред правления Банка России Владимир Чистюхин заявил на полях ПМЭФ, что для урегулирования конфликта банков и маркетплейсов нужны жесткие законодательные нормы. Речь идет об эксклюзивных скидках, которые платформы предоставляют покупателям при оплате товаров с помощью своих финансовых сервисов. По мнению крупных банков, это создает неравные условия для конкуренции. В феврале ЦБ предложил сторонам так называемую открытую модель для скидочных программ, а также универсальные условия для предоставления дисконтов. По словам Чистюхина, к окончательному решению после серии обсуждений власти придут к осени.

Анна Кулецкая