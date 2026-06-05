«Россети Урал» начали обслуживать сети, принадлежавшие «Облкоммунэнерго»

«Россети Урал» с 1 июня приступили к обслуживанию электросетевых объектов, которые ранее находились в аренде у АО «Облкоммунэнерго». Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Инфраструктура принимается в полном объеме в 10 населенных пунктах, включая Первоуральск, Нижний Тагил, Алапаевск, Арамиль, Заречный, Сухой Лог, Туринск, Пышму, Шамары и Таборы. Также компания будет обслуживать энергообъекты, которые расположены в Верхней Синячихе, Артемовском, Ирбите, Богдановиче, Каменском, Камышловском, Бисерти, Полевском, Шале, Верх-Нейвинском, Верхнем Тагиле, Верхней Салде, Кушве, Кировграде, Горноуральске, Нижней Салде, Новоуральске, Карпинске, Краснотурьинске, Байкалово, Талице, Тугулыме и Среднеуральске.

Для жителей этих территорий с 1 июня работает единый контакт-центр. Очные консультации доступны в центрах обслуживания клиентов.

Передача сетей контролируется штабом по обеспечению безопасности электроснабжения Свердловской области и проводится в рамках федерального законодательства, уточнили в департаменте информолитики. «Создается единый центр ответственности за работу электросетевого комплекса и повышения надежности электроснабжения региона»,— говорится в сообщении.

Власти напомнили, что с 1 января 2025 года «Россети Урал» выступает системообразующей территориальной сетевой организацией (СТСО) в Свердловской области. Компания проводит технологическое присоединение, обслуживание и ремонт сетей.

Компания «Облкоммунэнерго», наряду с другими активами бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва, была изъята в доход государства решением Ленинского районного суда в октябре 2025 года. Ее и «Сибирско-Уральскую энергетическую компанию (СУЭНКО, Тюмень)», «Корпорацию СТС» и «Сибирь-Холдинг» передали в доверительное управление «Россетей».

Анна Капустина