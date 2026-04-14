«Россети» вернут государству свердловские мусорные активы Бикова и Боброва

Правительство РФ утвердило схему передачи под управление ПАО «Россети» энергетических компаний, ранее изъятых в доход государства у бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва. Согласно распоряжению, ключевым условием сделки станет выделение и возврат в государственную казну всех непрофильных активов.

Так, в доверительное управление «Россетей» без проведения конкурса будут переданы пакеты акций и доли в ряде энергокомпаний, включая «Облкоммунэнерго» (Екатеринбург), «Сибирско-Уральскую энергетическую компанию (СУЭНКО, Тюмень)», «Корпорацию СТС» и «Сибирь-Холдинг».

В октябре 2025 года Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск об изъятии партии активов Артема Бикова и Алексея Боброва. Тогда в доход государства обратили «Корпорацию СТС», «Облкоммунэнерго», СУЭНКО и другие компании. В ноябре 2025 года тот же суд удовлетворил второй иск к активам предпринимателей, по которому изъяты были акции в том числе ООО «Сибирь-Холдинг».

Согласно распоряжению, договоры доверительного управления (их необходимо заключить до 1 июня 2026 года) обязывают «Россети» провести мероприятия по передаче в казну РФ всех непрофильных структур, не связанных с электросетевой деятельностью.

Речь идет, в частности, о тепловых активах и предприятиях по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В частности, в структуре «Облкоммунэнерго» находится мусоросортировочный комплекс с полигоном твердых коммунальных отходов в Нижнем Тагиле, а у СУЭНКО — региональный оператор по обращению с отходами «Рифей».

Только после выделения непрофильных бизнесов и возврата их в госсобственность оставшиеся профильные электросетевые активы будут внесены в уставный капитал ПАО «Россети» в качестве вклада РФ.

