Дуров: блокировки отдалили Россию от «цифрового суверенитета»

Блокировки лишь отдалили Россию от «цифрового суверенитета», заявил основатель Telegram Павел Дуров. По его словам, из-за «сломанного интернета» страну покидают специалисты, которые могли бы создать отечественную операционную систему для смартфонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Дуров

Фото: @durov Павел Дуров

Фото: @durov

«А без такой системы все приложения на смартфонах — “национальные” или “иностранные” — остаются уязвимыми для точечной слежки и цензуры со стороны США через бэкдоры и магазины приложений iOS и Android»,— написал господин Дуров в Telegram-канале. Он назвал замену иностранных приложений отечественными «сменой упаковки без смены сути» при сохранении американских операционных систем.

Президент России Владимир Путин заявлял, что страна добилась полного цифрового суверенитета после запуска национального мессенджера «Макс». До этого, по словам главы государства, у России были все необходимые инструменты, кроме собственного мессенджера. Помимо России, цифровым суверенитетом обладают США и Китай, считает господин Путин.

Как сообщали «Ъ» в нескольких IT-компаниях, программисты в России столкнулись с проблемами из-за ограничений VPN-трафика. В первую очередь это повлияло на использование инструментов, связанных с решениями open source (открытого кода) и международной разработкой.

Подробнее — в материале «Ъ» «Через коды, через расстояния».