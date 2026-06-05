Песков: визит Уиткоффа и Кушнера в Москву в ближайшее время не ожидается

Визит спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера в Москву в ближайшее время не ожидается, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков на полях ПМЭФ.

«Нет, не ожидается»,— ответил господин Песков на вопрос журналистов о визите американской стороны (цитата по «РИА Новости»).

Последний визит представителей Вашингтона в Россию состоялся в январе 2026 года. Тогда стороны обсудили последнюю версию мирного плана об урегулировании конфликта на Украине, а также вступление России в «Совет мира». США приостановили участие в переговорах по Украине после начала совместной с Израилем военной кампании против Ирана.

3 июня спецпредставитель Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев созвонился со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По его словам, Москва и Вашингтон продолжат двусторонние контакты в сферах экономики и энергетики. Господин Дмитриев подчеркивал, что во взаимодействии с американской стороной не все зависит от процесса урегулирования конфликта на Украине.