Дмитриев заявил о продолжении диалога с США

Переговоры России и США находятся не на паузе, заявил спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. 3 июня господин Дмитриев провел телефонный разговор со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Дмитриев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Кирилл Дмитриев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам господина Дмитриева, Москва и Вашингтон продолжат двусторонние переговоры в сферах экономики и энергетики. Он подчеркнул, что в контактах с американской стороной не все зависит от процесса урегулирования конфликта на Украине.

3 июня господин Дмитриев созвонился со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Одной из тем разговора он назвал экономическое взаимодействие. Постоянно идет диалог, американская сторона пытается способствовать миру, американская сторона озвучивает украинской стороне, что необходимо встать на путь мира,— говорил господин Дмитриев на полях ПМЭФ.

Об ужесточении позиции США по Украине — в материале «Штаты снимаются с нейтралки».