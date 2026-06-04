Дмитриев созвонился с Уиткоффом и Кушнером

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, что 3 июня провел телефонный разговор со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трамп Джаредом Кушнером. Об этом господин Дмитриев сообщил, отвечая на вопросы журналистов на Петербургском международном экономическом форуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Дмитриев

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Кирилл Дмитриев

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

«Буквально вчера еще мы говорили по телефону и с Уиткоффом, и с Джаредом Кушнером. Постоянно идет диалог, американская сторона пытается способствовать миру, американская сторона озвучивает украинской стороне, что необходимо встать на путь мира»,— отметил глава РФПИ.

Одной из тем беседы господин Дмитриев назвал экономическое взаимодействие. По его словам, есть много совместных экономических инициатив, которые можно реализовать. Россия и США их активно готовят, добавил глава РФПИ.

В мае Кирилл Дмитриев анонсировал скорый визит Стива Уиткоффа в Россию. Сроки приезда и другие подробности глава РФПИ не привел. В предыдущий раз американские переговорщики посещали Россию в конце января.