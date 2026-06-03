Зампред фракции АдГ призвал возобновить работу «Северного потока»

Депутат Бундестага, зампред фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маркус Фронмайер призвал рассмотреть восстановление торговых отношений с Россией и работы «Северного потока», чтобы преодолеть кризис в Германии. Об этом политик заявил на встрече с главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зампред фракции «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер

Фото: Jana Rodenbusch / Reuters Зампред фракции «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер

Фото: Jana Rodenbusch / Reuters

Встреча состоялась в Санкт-Петербурге по инициативе немецкой стороны, отметили в «Газпроме». Господа Миллер и Фронмайер обсудили ситуацию на европейском энергетическом рынке. Представитель АдГ заявил о «глубоком экономическом спаде» в Германии, одна из ключевых причин которого — высокие цены на энергоносители.

«Россия долгое время была основным поставщиком газа и нефти. Наша задача — последовательно и без компромиссов ставить национальные интересы Германии во главу угла»,— цитирует пресс-служба «Газпрома» господина Фронмайера. Алексей Миллер со своей стороны отметил, что между российской корпорацией и Германией ранее было выстроено конструктивное взаимодействие в энергетике.

1 апреля 2022 года группа «Газпром» прекратила участие в немецкой дочерней компании Gazprom Germania GmbH. Сначала актив передали под управление Федеральному сетевому агентству (ФСА) ФРГ, а в ноябре — национализировали. В ноябре 2025 года глава ФСА ФРГ Клаус Мюллер отмечал, что Германия до начала 2028 года будет вынуждена импортировать газ из России по контрактам SEFE с «Ямал СПГ».