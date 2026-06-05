Лантратова сообщила о возвращении трех семей с Украины в Россию

Три семьи вернулись в Россию к своим близким, еще пять человек отправились на Украину. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Сегодня между двумя странами состоялся обмен военнопленными по формуле «185 на 185».

Обмен состоялся на пункте пропуска «Новая Гута» в Гомельской области в Белоруссии. Ее организовали по договоренности с украинским уполномоченным по правам человека Дмитрием Лубинцом при поддержке Международного комитета Красного Креста. Вернувшимся с Украины бойцам окажут медицинскую и психологическую помощь, заявила госпожа Лантратова.

Прошлый обмен военнопленными между Россией и Украиной прошел 15 мая по формуле «205 на 205». Позднее в тот же день состоялся обмен погибшими военнослужащими. Россия вернула Украине 526 тел, а взамен получила 41 тело.