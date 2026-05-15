Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих

Россия и Украина проводят обмен телами погибших военнослужащих. Россия получит 41 тело, украинской стороне передадут 526 тел, сообщили источники ТАСС и «РИА Новости».

Ранее сегодня между Москвой и Киевом состоялся обмен военнопленными по формуле «205 на 205». Вернувшиеся из плена российские военнослужащие находятся в Белоруссии. Для прохождения лечения и реабилитации они приедут в Россию.

В прошлый раз Россия и Украина обменивались телами погибших 9 апреля. Россия передала Украине 1 тыс. тел, украинская сторона — 41 тело российского военнослужащего.