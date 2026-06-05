Сечин оценил потери мирового рынка нефти от конфликта на Ближнем Востоке

Никакая страна сейчас не может возместить выпавший объем нефти в 16 млн баррелей в сутки из-за ближневосточного кризиса. Об этом сообщил журналистам глава «Роснефти» Игорь Сечин на ПМЭФ, отвечая на вопрос, смогут ли США восполнить эти потери. На вопрос о том, ожидает ли он роста цены нефти до $150 за баррель из-за закрытия Ормузского пролива, господин Сечин посоветовал обратиться к «товарищу Трампу».

26 мая представитель оперативного штаба вооруженных сил Ирана Эбрагим Зольфагари допустил подорожание нефти до $200 из-за «военных авантюр» США, если соглашение с Ираном не будет достигнуто. Цены на нефть стали расти после того, как в конце февраля Иран закрыл проход через Ормузский пролив в ответ на удары со стороны США и Израиля. Через морской коридор шло более 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.

В конце мая Министерство энергетики США сообщило, что объем стратегического нефтяного резерва страны (SPR) сократился до минимального уровня с апреля 2024 года. Сейчас запасы нефти и нефтепродуктов в SPR составляют 1,584 млрд баррелей и продолжают снижаться. Последний раз ниже отметки 1,5 млрд баррелей запасы нефти в стратегических хранилищах США были в марте 2003 года. Агентство S&P Global Energy отмечает, что из-за нарушенного движения в Ормузском проливе мировой рынок нефти недополучил 1,2 млрд баррелей нефти. Для восполнения дефицита только за последнюю неделю мая из SPR на рынок было выпущено 9,1 млн баррелей нефти.