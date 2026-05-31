Стратегические запасы нефти США резко сократились из-за конфликта с Ираном

Объем стратегического нефтяного резерва США (SPR) сократился до минимального уровня с апреля 2024 года. В конце минувшей недели Министерство энергетики США сообщило, что запасы нефти и нефтепродуктов в SPR составляют сейчас 1,584 млрд баррелей и продолжают снижаться. Последний раз ниже отметки 1,5 млрд баррелей запасы в нефти в стратегических хранилищах США были в марте 2003 года.

По подсчетам телеканала CNN, после начала войны с Ираном объем нефти в SPR сократился примерно на 12%. Агентство S&P Global Energy отмечает, что из-за нарушенного движения в Ормузском проливе мировой рынок нефти недополучил 1,2 млрд баррелей нефти. Для восполнения дефицита только за прошлую неделю из SPR на рынок было выпущено 9,1 млн баррелей нефти.

Эксперты отмечают, что даже в случае достижения мирного соглашения между США и Ираном для нормализации обстановки на рынке потребуется время. «Даже если сделка будет заключена завтра, на устранение заторов в проливе, вероятно, потребуется шесть недель, что только усилит давление на запасы в пиковый сезон летнего спроса»,— сообщила CNN аналитик RBC Capital Markets Хелима Крофт.

Евгений Хвостик