Собянин: число пролетевших БПЛА через систему ПВО Москвы не превысило тысячной процента

Число беспилотников, которые пролетели через систему всех рубежей противовоздушной обороны (ПВО) в Москве, на сегодняшний день не превышает тысячной процента. Атаки дронов ВСУ на столицу никак не сказались на работе городских служб, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в интервью РБК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Москвы Сергей Собянин

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Мэр Москвы Сергей Собянин

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

«Эффективность работы ПВО — высочайшая по сравнению со всеми другими странами, за что я очень благодарен Министерству обороны, вооруженным силам, которые очень ответственно подходят к своей работе», — отметил господин Собянин. По словам мэра, «город делает все возможное, чтобы помогать им и повышать их эффективность». Последствия атак устраняются в максимально короткие сроки, подчеркнул Сергей Собянин.

Днем 5 июня Сергей Собянин в мессенджере «Макс» написал, что силы ПВО уничтожили еще один беспилотник, летевший в сторону Москвы. Всего на подлете к столице сбиты семь БПЛА. На месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб. Информации о возможных пострадавших или повреждениях нет.