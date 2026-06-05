На подлете к Москве сбит еще один беспилотник

Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник, летевший в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в «Максе». Всего на подлете к столице сбиты семь БПЛА.

На месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб. Информации о возможных пострадавших или повреждениях на земле господин Собянин не привел.

Аэропорты Домодедово и Внуково уже почти 10 часов принимают и отправляют самолеты по согласованию. Аэропорт Жуковский полностью приостановил работу с 7:00 мск.