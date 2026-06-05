Новак назвал $80 за баррель Brent самой комфортной ценой

Наиболее комфортной стоимостью нефти Brent как для производителей, так и для потребителей остается $80 за баррель с отклонением плюс-минус $5. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак на ПМЭФ. По его словам, в этом диапазоне потребители будут удовлетворены, а производители смогут реализовывать инвестиционные программы.

Сейчас фьючерсы на Brent торгуются на отметке около $95 за баррель, однако котировки подвержены сильной волатильности, разнонаправленно реагируя на новости вокруг ближневосточного конфликта.

1 июня цены на нефть Brent снова начали расти после сообщений о том, что Иран может выйти из переговоров с США и заблокировать Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы. Последний соединяет Красное и Аравийское моря.

После заявления Ирана августовские фьючерсы на Brent на ICE Futures к 16:36 по Москве дорожали на $4,46 (4,89%) — до $95,58 за баррель, а по данным на 17:00 мск стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures на торгах выросла на 6,85%, до $97,36 за баррель.

Произошла ошибка загрузки данных графика индикаторов. «Ъ-Хронограф». Нефть Brent i Интерактивный инструмент «Ъ-Хронограф» собирает тематический контекст показателя из архива «Коммерсанта» и формирует краткие описания с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). Автоматическое саммари может содержать неточности — для полноты картины читайте оригинал статьи по кнопке «Подробнее». ИИ-виджет дополняет график связанными событиями. Нажмите на твердый знак, чтобы увидеть описание и перейти в архив. Вышла публикация “Ъ” по теме Данные: Investing.com / по теме

Согласно актуальному макропрогнозу Минэкономразвития, средняя цена Brent на 2026 год предусмотрена на уровне $81 за баррель. При этом на последующую трехлетку ведомство закладывает более консервативные значения: $65 — в 2027 году, $63 — в 2028-м, $61 — в 2029-м.