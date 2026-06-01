Цены на нефть Brent выросли после угроз Ирана выйти из переговоров с США

Цены на нефть Brent начали расти после сообщений о том, что Иран может выйти из переговоров с США и заблокировать Ормузский и Баб эль-Мандебский проливы. Последний соединяет Красное и Аравийское моря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amr Alfiky / Reuters Фото: Amr Alfiky / Reuters

По данным на 17:00 мск, стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures на торгах выросла на 6,85%, до $97,36 за баррель. Августовские фьючерсы на Brent на ICE Futures к 16:36 по Москве дорожали на $4,46 (4,89%) — до $95,58 за баррель.

Как сообщило иранское агентство Tasnim, Тегеран объявил о приостановке любой коммуникации с Вашингтоном после того, как Израиль продолжил наносить удары по Ливану. Операции Израиля в Ливане нарушают режим прекращения огня, считают иранские власти.