Иран составил четырехэтапный план сделки с США

Руководство Ирана составило четырехэтапный план для достижения соглашения с США. Об этом сообщило Fars со ссылкой на члена переговорной делегации Тегерана Саида Аджарлу. По словам собеседника агентства, план пока не отправили Вашингтону.

Первый пункт плана предусматривает полное прекращение боевых действий. «Этот вопрос должен охватывать все стороны и все фронты: как Иран и США, так и фронт сопротивления»,— приводит агентство слова господина Аджарлу.

На втором этапе Иран предлагает решить четыре вопроса: вопрос судоходства в Ормузском проливе, снятие блокады с иранских портов, отмену нефтяных санкций, освобождение части замороженных активов Ирана. На третьем этапе переговорные группы смогут обсудить санкции и ядерную программу. На последнем этапе страны создадут комитет, который будет контролировать, чтобы обе стороны исполняли свои обязательства по соглашению.

«Члены этого комитета еще не утверждены, но Иран стремится, чтобы в этом механизме присутствовали дружественные и союзные страны, чтобы процесс выполнения соглашения имел необходимую поддержку»,— отметил Саид Аджарлу.

С начала апреля между Ираном и США действует перемирие, за которое стороны должны договориться об окончательном мирном соглашении. Однако, как сообщало агентство Tasnim, Тегеран прекратил переговорный процесс с Вашингтоном после того, как Израиль возобновил удары по Ливану. В тот же день американский президент пообещал, что Израиль не будет отправлять войска в Бейрут, и заявил о продолжении переговоров с Ираном.

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