Ормуз необходимый, но недостаточный

Администрация президента США не готова снимать санкции с Ирана только за открытие Ормузского пролива. Об этом заявил вечером 2 июня госсекретарь США Марко Рубио, который выступил перед сенатским комитетом по международным отношениям впервые с начала войны на Ближнем Востоке. По его словам, разблокировка важнейшей судоходной артерии — это предварительное условие для старта переговоров по более фундаментальным проблемам. Но пока Иран думает над мирными предложениями, США продолжают морскую блокаду, которая систематически перерастает в вооруженные стычки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госсекретарь США Марко Рубио указал на то, что диалог с Ираном по ядерной тематике — это технически сложные консультации, которые могут занять не один месяц

Фото: Jose Luis Magana, AP Госсекретарь США Марко Рубио указал на то, что диалог с Ираном по ядерной тематике — это технически сложные консультации, которые могут занять не один месяц

Фото: Jose Luis Magana, AP

Выступление Марко Рубио в Сенате стало первым случаем, когда Вашингтон попытался объяснить законодателям структуру обсуждаемой с Ираном сделки и последовательность возможных шагов.

По словам госсекретаря, сначала Тегеран должен открыть Ормузский пролив, который он блокирует с начала войны: отказаться от сбора денег с проходящих через него коммерческих судов и прекратить их обстрелы, а также снять установленные им в проливе мины.

Это, как подчеркнул Рубио, является предварительным условием для переговоров. «Это предпосылка, которая открывает двери для второго этапа»,— пояснил шеф американской дипломатии.

«Второй этап заключается в том, что они (иранские власти.— “Ъ”) должны взять на себя обязательства по проведению очень конкретных переговоров о судьбе высокообогащенного урана, который до сих пор находится глубоко в горах (имеются в виду подземные ядерные центры Ирана, частично разрушенные во время 12-дневной войны 2025 года.— “Ъ”),— подчеркнул глава Госдепартамента.— На втором этапе переговоров им необходимо согласовать введение жестких и долгосрочных ограничений или запрета на обогащение урана».

Госсекретарь подчеркнул, что диалог по ядерным вопросам — это сложные технические консультации, которые невозможно провести за несколько дней. «Для этого потребуется группа экспертов, которая будет встречаться в течение 30, 60, 90 дней, чтобы проработать детали, но они (иранские власти.— “Ъ”) должны подтвердить свою готовность к этому»,— сказал госсекретарь.

Сама же предварительная договоренность о начале переговорного процесса может появиться «сегодня, завтра или на следующей неделе», отметил Марко Рубио. По его словам, в позиции иранских переговорщиков уже были заметны некоторые изменения.

«Насколько я помню, они впервые согласились обсуждать аспекты своей ядерной программы, которые еще месяц назад, как они заявляли, обсуждаться не будут»,— сказал госсекретарь сенаторам. Пока же, следует из его выступления, США намерены продолжить блокаду иранских портов и другие меры экономического давления.

В ночь на 3 июня Министерство финансов США ввело санкции против четырех крупных криптовалютных бирж Ирана: Nobitex, Wallex, Bitpin и Ramzinex. «В то время как экономика Ирана находится в режиме свободного падения, режим решил использовать технологии цифровых активов в своих коррупционных целях, включая обход санкций и вывод богатств из страны,— заявил по этому случаю министр финансов США Скотт Бессент.— Нынешний экономический хаос в Иране выступает доказательством того, что кампания максимального давления президента Трампа увенчалась успехом». Ведомство продолжит принимать санкционные меры против Исламской Республики, добавил господин Бессент.

Что касается блокады иранских портов, то она продолжает приводить к вооруженным стычкам между Вашингтоном и Тегераном. Вечером 2 июня Центральное командование ВС США проинформировало, что Пентагон нанес удар ракетой по нефтяному танкеру Lexie, который шел «под флагом Ботсваны в международных водах в направлении острова Харк». «Экипаж судна на протяжении 24 часов игнорировал неоднократные предупреждения и не выполнял указания ВС США. В конце концов американский летательный аппарат вывел судно из строя, запустив ракету Hellfire в машинное отделение, чтобы не позволить танкеру достичь Ирана»,— уточнили в Центральном командовании.

Это запустило новый виток эскалации. Корпус стражей исламской революции заявил, что нанес удары по американским военным объектам в Бахрейне и Кувейте. Но, несмотря на заявление американских военных о том, что им удалось успешно отразить комбинированную атаку иранцев, серьезно пострадал пассажирский терминал в международном аэропорту Кувейта. Как сообщили власти эмирата, погиб по меньшей мере один человек, а самой инфраструктуре воздушной гавани был нанесен большой материальный ущерб.

ВС Кувейта заявили, что готовы «для реагирования на любые новые обстоятельства».

«Мы не позволим США выдвигать чрезмерные требования ни в ходе переговоров, ни в процессе прекращения огня,— подчеркнул в соцсети X советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи.— Ответом на любой выстрел и агрессию станет шквал ракет и беспилотников. Историю не повернуть вспять, и агрессор будет быстро наказан».

Отчитываясь перед сенаторами о военных успехах США в рамках операции «Эпическая ярость», начавшейся 28 февраля, Рубио признал, что у Тегерана остается серьезный потенциал в сфере боевых беспилотников.

«У них до сих пор много дронов, потому что их легко производить»,— пояснил глава Госдепа. Но в то же время он добавил, что это распространенная проблема, с которой сталкиваются многие страны, находящиеся в состоянии конфликта.

Нил Кербелов