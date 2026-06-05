Греф спрогнозировал курс доллара на уровне 84-85 руб. к концу года

Глава Сбербанка Герман Греф прогнозирует курс доллара на уровне 84-85 руб. на конец 2026 года. Об этом он рассказал журналистам на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Наш сегодняшний прогноз — 84-85 (руб. за доллар.—"Ъ") на конец года, но этот прогноз, конечно, не учитывает всех обстоятельств, которые могут возникнуть»,— сказал господин Греф (цитата по «РИА Новости»).

В феврале Герман Греф заявлял, что в 2026 году причин для укрепления рубля не будет. Тогда глава Сбербанка прогнозировал курс в районе 90-95 руб. за доллар. В ноябре 2025 года господин Греф называл благоприятным для внешней торговли курс в диапазоне 98-105 руб.