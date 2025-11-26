Греф назвал «равновесным» курс доллара в диапазоне от 98 до 105 рублей

Глава Сбербанка Герман Греф полагает, что курс доллара США должен находиться в диапазоне 98 — 105 руб. Такой курс благоприятен для внешней торговли, пояснил он.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Герман Греф

«Считаем равновесным курсом диапазон примерно 98–105 руб.,— сказал господин Греф (цитата по "Интерфаксу").— Это тот курс, который должен был бы быть при нормализации рынка».

По его словам, такая цена доллара устроила бы экспортеров и помогла бы импортерам «с точки зрения создания естественных барьеров».

На прошлой неделе курсы ведущих мировых валют на российском рынке опустились до минимальных значений за осень. Так инвесторы отреагировали на новости о разработанном в США плане украинского урегулирования.

