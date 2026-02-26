Греф не нашел причин для крепкого рубля в 2026 году

Глава Сбербанка Герман Греф не увидел в 2026 году причин для укрепления рубля. По его словам, курс доллара достигнет показателя 90-95 руб.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Герман Греф

«В прошлом году у нас платежный баланс — 40 млрд руб. В этом году он, очевидно, будет ниже, по прогнозам, до 10,— сказал господин Греф во время конференц-звонка с аналитиками (цитата по «Интерфаксу»). — Иметь курс 80 плюс-минус при таких параметрах, это будет, очевидно, невероятно, если это произойдет». Он назвал «более консервативными» прогнозы по курсу в районе 85-90 руб. за доллар.

Герман Греф обратил внимание на возможное снижение цены отсечения в бюджетном правиле — определенный уровень цен на нефть, при котором та сумма, которая превышает этот уровень, откладывается в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Снижение показателя, по словам главы Сбербанка, также может ослабить рубль. «Но еще раз, если вы меня заставите расписаться под этим прогнозом кровью, я точно не распишусь»,— добавил господин Греф.

13 февраля после заседания ЦБ глава регулятора Эльвира Набиуллина заявляла, что курс рубля остается стабильным, его привлекательность поддерживается бюджетным правилом и проводимой денежно-кредитной политикой (ДКП). В сентябре 2025 года госпожа Набиуллина отмечала, что летнее укрепление рубля обеспечила жесткая ДКП.