«В нашей стране этой профессии до сих пор не обучают»

Ассоциация спортивных комментаторов начала поиски талантов в регионах. На следующей неделе в Туле состоится первая региональная премия «Голос спорта — Центр», где будут определяться лучшие комментаторы в шести номинациях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Каждый, кто смотрит спортивные трансляции, хотя бы раз был недоволен тем, как работает комментатор. Причем речь идет, что называется, о высших лигах на федеральных телеканалах. А уж если говорить о состязаниях не столь заметных, то здесь уровень комментаторов, скажем так, устраивал болельщиков еще реже.

Поэтому Ассоциация спортивных комментаторов, кроме ежегодной премии «Голос спорта», которую вручают лучшим представителям цеха, начинает проводить премию региональную, чтобы найти новые имена, способные в перспективе многого добиться в профессии. Сейчас это просто необходимо, уверен комментатор Владимир Гомельский:

«Интернет добежал в своем развитии до того, что у нас есть специализированные спортивные сайты, которые правдами и неправдами получают права на определенное количество спортивных трансляций. Смотреть голую картинку под музыку скучно. И, соответственно, эти самые сайты начали искать рабочую силу».

И этой силы нужно немало. Состязаний множество по разным видам спорта. Например, теннис в РФ официально не показывают, а неофициально — пожалуйста: турниры любого уровня сейчас доступны. Не говоря уже о Большом шлеме, где, кстати, иногда встречаются матчи, которые не всегда может показать даже спутниковый телеканал. Например, сегодня на «Ролан Гаррос» на корт выйдет россиянка Мирра Андреева. Она в полуфинале встретится с украинкой Мартой Костюк.

Если же говорить о турнирах в рамках студенческого спорта, который очень активно развивают, то здесь количество трансляций в интернете и на региональных телеканалах вообще невероятное, рассказал первый заместитель председателя Российского студенческого спортивного союза Андрей Стукалов:

«У меня только футбольных трансляций проходит около 300 ежегодно. В Ассоциации студенческого баскетбола еще больше — там играют 800 команд. В рамках десятой Всероссийской универсиады, которая будет проходить по шестнадцати видам спорта, у нас запланированы практически все трансляции».

Ну а сейчас разговоров о профессии комментатора станет еще больше, ведь на следующей неделе в США, Мексике и Канаде стартует чемпионат мира по футболу. И, кстати, работать профессионалам с «Матч ТВ» придется под картинку из студии, что требует определенных навыков. Но трансляции на таком уровне даже под картинку — все равно счастье для комментатора, уверен Александр Аксенов, которому это предстоит:

«Работать с места всегда лучше, интереснее и приятнее. Но нынешние обстоятельства таковы, что мы делаем это из Останкино. В любом случае для меня лично это большой кайф — поработать на чемпионате мира».

Но все-таки на чемпионате мира будет работать элита комментаторского цеха. А вот кто составит им конкуренцию в будущем? На этот вопрос и ответит региональная премия «Голос спорта — Центр». Хотя дотянуться до звезд начинающим комментаторам будет непросто. Ведь в нашей стране этой профессии до сих пор не обучают.

Владимир Осипов