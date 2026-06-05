В Армении задержали зампреда Республиканской партии

Следственный комитет Армении принял решение о задержании бывшего главы Минобразования страны, зампреда Республиканской партии Армена Ашотяна по делу об отмывании денег и злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщил Sputnik Armenia со ссылкой на источники.

По тому же делу проходят бывший ректор университета им. Брюсова Гаяне Гаспарян, проректор Артур Айвазян, экс-министр обороны и председатель совета директоров вуза Виген Саркисян, бывший министр финансов Гагик Хачатрян, его сын Артем Хачатрян, а также связанный с ними Арутюн Тадевосян.

Как утверждают следователи, экс-министр образования вступил в сговор с бывшим главой Минфина, его сыном и руководством университета и, используя служебное положение, передал земельный участок и недвижимость по адресу ул. Пушкина, 38/1 из Фонда имущества Армении в собственность Гагику Хачатряну и его сыну. Вуз при этом лишился возможности использовать выделенное ему имущество в образовательных целях. Площадь участка составляет 451,1 кв. м, а стоимость — около 209 млн драм (41,7 млн руб.).

Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. В последние недели оппозиционные силы подверглись уголовным преследованиям. Накануне в Гюмри прошли обыски в офисе партии «Дашнакцутюн» и в квартирах ее членов. 25 мая было возбуждено уголовное дело о принуждении граждан к голосованию за блок «Сильная Армения». 3 мая арестовали одного из его деятелей Алексана Алексаняна. Лидера блока Самвела Карапетяна задержали еще летом, он находится под домашним арестом.