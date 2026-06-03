В Армении арестовали одного из соратников Карапетяна

Одного из ближайших сторонников главы партии «Сильная Армения» Самвела Карапетяна — Алексана Алексаняна — арестовали на два месяца. Об этом сообщила «РИА Новости» пресс-секретарь Следственного комитета Армении Кима Авдалян.

Ранее Следственный комитет Армении возбудил в отношении господина Алексаняна уголовное дело об отмывании доходов в особо крупном размере и материальном стимулировании с целью участия в собрании. По версии правоохранительных органов, политик с помощью учрежденной им общественной организации «По-своему» с октября 2025 года по март 2026-го под видом подарков и займов получил от фонда «Ташир» около $4,4 млн и €230 тыс.

Одновременно, как заявляют в ведомстве, Алексан Алексанян с сентября 2025 года по май 2026 года материально подстрекал граждан участвовать в демонстрациях и собраниях сторонников «По-своему» и «Сильная Армения», потратив на это 763,3 млн драм (152,3 млн руб.). Сам Алексан Алексанян и партия «Сильная Армения» обвинения отрицают.

Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня, в них поучаствуют 17 партий и два партийных блока. Один из основных соперников правящего «Гражданского договора» — блок «Сильная Армения» Самвела Карапетяна. Господин Карапетян сейчас находится под домашним арестом из-за уголовного дела о публичных призывах к захвату власти. 25 мая в Армении возбудили уголовное дело о принуждении граждан к голосованию за партию «Сильная Армения».