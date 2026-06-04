В Армении проводят массовые обыски по делу об отмывании денег

Обыски по 50 адресам проводят в Армении по делу об отмывании денег, заявила пресс-секретарь Следственного комитета республики Кима Авдалян. Расследование ведется по факту материального стимулирования многих лиц и отмывания денег в особо крупном размере, уточнила она в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По данным «Sputnik Армения», обыски проходят в Ереване и во всех областях Армении. Есть ли в деле фигуранты и задержания, официально не сообщается.

В Гюмри обыски идут в офисе партии «Дашнакцутюн», а также в квартирах ее соратников, сообщил депутат Ишхан Сагателян. По его словам, незаконные действия властей направлены на то, чтобы повлиять на избирателей в преддверии парламентских выборов. Они пройдут в Армении 7 июня.