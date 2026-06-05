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Фондовые индексы Азии упали из-за распродажи акций технологических компаний

Фондовые индексы Азии показали заметное снижение из-за распродажи акций технологических компаний, особенно в Южной Корее. Акции Samsung Electronics упали на 6,8%, SK Hynix — на 8,1%, LG Electronics — на 7,6%. Как результат южнокорейский индекс Kospi сегодня потерял 5%.

Снизились котировки и японских технологических компаний: Tokyo Electron и Advantest — на 6% и 5% соответственно, Panasonic — на 1,2%. Из-за этого японский фондовый индекс Nikkei 225 опустился на 1,3%. На Тайване акции одного из ключевых поставщиков Apple, компании Hon Hai Precision Industry, подешевели на 1,7%, производителя комплектующих Pegatron — на 2,6%, а производителя объективов для камер iPhone, компании Largan Precision — более чем на 4%.

Аналитики объясняют падение котировок технологических компаний коррекцией после резкого роста и опасениями инвесторов в отношении некоторых крупных производителей полупроводников. «После столь значительного роста котировок коррекция была (и остается) крайне необходимой для перезагрузки»,— цитирует телеканал CNBC аналитика Ortus Advisors Эндрю Джексона.

Евгений Хвостик

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