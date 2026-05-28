WSJ: рост акций производителей чипов сравним с бумом доткомов конца 1990-х

С начала года индекс Philadelphia Semiconductor Index, в который входят 30 крупнейших производителей чипов, акции которых торгуются в США, вырос на 82%, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Газета отмечает, что предыдущий рекорд был поставлен в 1995 году, в разгар бума доткомов. В общей сложности капитализация компаний, входящих в индекс, выросла с начала года на $5,7 трлн. Акции растут в условиях высокого спроса на чипы для дата-центров и искусственного интеллекта (ИИ) и их дефицита из-за этого.

Многие мировые производители чипов с начала 2026 года подорожали в несколько раз. Акции компании Sandisk с начала года выросли на 570%, Intel — почти на 210%. Акции южнокорейских Samsung и SK Hynix подорожали на 133% и 238%, американской Micron — на 194%. Капитализация всех трех компаний в текущем году преодолела отметку в $1 трлн.

Аналитики отмечают, что росту способствует распространение так называемых гиперскейлеров — облачных провайдеров с огромными мощностями, способных к их быстрому расширению и тем самым предоставляющих клиентам «безграничные» облачные возможности. «Спрос на гиперскейлеры уже в наличии. Компании (производящие чипы.— “Ъ”) делают огромные деньги и, как представляется, будут делать это долгие годы»,— цитирует Financial Times основатель хедж-фонда ValueWorks Чарльза Лемонидеса.

Глава банка JPMorgan Джейми Даймон на этой неделе заявил про рынок ИИ: «Здесь царит изобилие и энтузиазм. Прямо сейчас это хорошо». Господин Даймон добавил, что «такой же энтузиазм царил накануне спадов в 1972, 1986, 2000 и 2007 годах, и это его беспокоит».

Яна Рождественская