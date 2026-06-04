Производитель чипов Broadcom за день потерял более $300 млрд рыночной стоимости

Акции Broadcom обрушились в цене на 15%, сократив капитализацию компании примерно на $300 млрд, до $2,3 трлн, после публикации отчетности и прогноза компании.

Американский производитель полупроводников, высокотехнологичной инфраструктуры и ПО, компания Broadcom сообщила, что по итогам второго квартала 2026 финансового года она получила рекордную выручку в размере $22,2 млрд. Продажи полупроводников для ИИ выросли на 143%. В следующем квартале компания ожидает выручку $29,4 млрд.

Однако инвесторы сочли такой прогноз слишком низким в нынешних условиях лавинообразного спроса на чипы для ИИ. «Прогноз по доходам от ИИ оказался несколько заниженным,— цитирует Financial Times главного аналитика исследовательской компании Visible Alpha Мелиссу Отто.— Это стало катализатором падения акций после закрытия торгов».

Евгений Хвостик