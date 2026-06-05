Очередная национализированная компания судится с Константином Струковым

Национализированное ООО «Агрокомплекс „Экомодуль“» подало иск к бывшему владельцу Константину Струкову, сообщает пресс-служба Арбитражного суда Челябинской области. Ранее суд уже удовлетворял иски экс-компаний бизнесмена к нему.

Арбитражный суд региона принял заявление к производству в тот же день, когда его подали, — 4 июня. Кроме того, удовлетворено ходатайство об обеспечении иска. Предварительное заседание назначено на 11 июня. Дело рассматривается в закрытом режиме, и подробности неизвестны. Однако ранее три организации, связанные с ПАО «Южуралзолото группа компаний» и принадлежавшие Константину Струкову, подавали иски к экс-владельцу с требованием признать выданные им займы вкладом в имущество. Суд удовлетворил все заявления — от ООО «Хоум», «Бизнес-актив» и «Управляющая компания ЮГК».

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в июле прошлого года Советский районный суд принял решение изъять у Константина Струкова более 149 млрд обыкновенных акций ПАО «ЮГК», а также обратить в доход государства управляющую компанию ЮГК, ООО «Бизнес-актив», «Хоум», «Агрокомплекс „Модуль“» и доли в других организациях.

Виталина Ярховска