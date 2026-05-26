Суд обнулил долги национализированных компаний ЮГК перед Константином Струковым

Челябинские компании «Хоум» и «Бизнес-актив», связанные с национализированным ЮГК, выиграли споры с экс-президентом золотодобывающего холдинга Константином Струковым. Заявления рассматривались в арбитражном суде Челябинской области в закрытом режиме. По данным источника „Ъ-Южный Урал“ в силовых структурах, суд признал займы между господином Струковым и указанными компаниями притворными сделками.

Общая сумма списанных долгов, по данным источника, составила более 850 млн руб. Кроме того, с Константина Струкова взысканы госпошлины в размере 5,8 млн руб. и 900 тыс. руб.

Организации подали заявления к экс-владельцу в начале мая. На прошлой неделе был удовлетворен схожий иск ООО «Управляющая компания ЮГК». По данным источника „Ъ-Южный Урал“, речь идет о списании более 17 млрд руб.

ООО «Хоум» и ООО «Бизнес-актив» ранее принадлежали близкому кругу лиц Константина Струкова. В июле прошлого года Советский районный суд принял решение изъять у бизснесмена более 149 млрд обыкновенных акций ПАО «ЮГК», а также обратить в доход государства управляющую компанию ЮГК, ООО «Бизнес-актив», «Хоум», «Уралтранскомплект» и доли в прочих компаниях.

Компании «Бизнес-Актив», «Арбат-Сити» и «Хоум», по данным «СПАРК-Интерфакс», владеют и управляют зданием бизнес-центра «Челябинск-Сити» по Кирова, 159. Второй организацией руководит Сергей Евтеев. Он же является бывшим гендиректором «Бизнес-Актива». Сергей Евтеев был помощником Константина Струкова. По данным «СПАРКа», бывшей владелицей и директором ООО «Хоум» является Наталия Зарубина. Она также была в списке ответчиков в деле о национализации ЮГК.

Виталина Ярховска