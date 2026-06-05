Дело экс-лидера азербайджанской диаспоры на Урале Мустафаева поступило в суд

Уголовное дело бывшего лидера азербайджанской диаспоры на Урале Видади Мустафаева поступило в Ленинский районный суд Екатеринбурга, следует из данных картотеки суда. Ему предъявлены обвинения по трем эпизодам мошенничества (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным «Ъ-Урал», один из преступных эпизодов может быть связан с покупкой автомобиля Porsche. По одной из версий, Видади Мустафаев не заплатил за автомобиль, купленный у знакомого гражданина Азербайджана Навруза Садатова. По другой версии, он получил машину и 1 млн руб. за должность заместителя главы диаспоры, но не исполнил обещание. Когда он отказался возвращать деньги и машину, Навруз Садатов обратился в следственные органы.

На суде по избранию меры пресечения Видади Мустафаеву заявляли, что автомобиль Porsche уже изъят. Вину на момент ареста он не признал, аргументировав свою позицию тем, что его оговорили. «Моя деятельность не связана с преступностью, я не бандит»,— говорил он.

Напомним, Видади Мустафаев возглавил азербайджанскую общину в августе прошлого года после ареста бывшего лидера диаспоры Шахин Шыхлински. Шахин Шыхлински был осужден на 24 года колонии.

Артем Путилов