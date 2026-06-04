В Армении суд изменил меру пресечения архиепископу Баграту Галстаняну на домашний арест. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

«Архиепископ Баграт Галстанян переведен под домашний арест. Такое решение принял Апелляционный суд, частично удовлетворив ходатайство его адвоката Ованнеса Худояна», — сказано в сообщении.

Галстаняну запрещены контакты с другими фигурантами уголовного дела. 25 июня 2025 года Следственный комитет Армении обвинил архиепископа в подготовке терактов с целью захвата власти в республике. В тот же день он был арестован.

Комментируя обвинение в отношении Галстаняна, премьер-министр Армении Никола Пашинян заявил, что правоохранители сорвали «масштабный и зловещий план криминального олигархического духовенства» по дестабилизации обстановки в республике и захвату власти. Баграт возглавлял весенние протесты 2024 года против процесса делимитации армяно-азербайджанской границы, по итогам которого Азербайджану были переданы четыре села в Тавушской области.

В апреле этого года Ереванский суд продлил на два месяца арест лидера «Священной борьбы» Баграта Галстаняна. Обвинение настаивало, что при смягчении меры пресечения обвиняемый может препятствовать следствию или совершить новые преступления.

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