Суд в Ереване продлил на два месяца арест лидера «Священной борьбы» Галстаняна

Ереванский суд продлил на два месяца арест лидера «Священной борьбы» Баграта Галстаняна, обвиняемого в подготовке терактов и попытке свержения конституционного строя.

Лидер армянского оппозиционного движения «Священная борьба» Баграт Галстанян

Фото: Александр Чернышевский, Коммерсантъ Лидер армянского оппозиционного движения «Священная борьба» Баграт Галстанян

Фото: Александр Чернышевский, Коммерсантъ

Обвинение настаивало, что при смягчении меры пресечения обвиняемый может препятствовать следствию или совершить новые преступления.

По данным СК Армении, Баграт Галстанян — критик армянского премьера, возглавлявший масштабные протесты в прошлом году — вместе со сторонниками планировал создать «неконтролируемые ситуации» в населенных пунктах республики с помощью поджогов и взрывов с применением тысяч зажигательных устройств. Фигуранты дела вину не признают. Архиепископ был задержан 25 июня 2025 года.

Лусине Баласян