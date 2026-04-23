Суд в Ереване продлил на два месяца арест лидера «Священной борьбы» Галстаняна
Ереванский суд продлил на два месяца арест лидера «Священной борьбы» Баграта Галстаняна, обвиняемого в подготовке терактов и попытке свержения конституционного строя.
Лидер армянского оппозиционного движения «Священная борьба» Баграт Галстанян
Обвинение настаивало, что при смягчении меры пресечения обвиняемый может препятствовать следствию или совершить новые преступления.
По данным СК Армении, Баграт Галстанян — критик армянского премьера, возглавлявший масштабные протесты в прошлом году — вместе со сторонниками планировал создать «неконтролируемые ситуации» в населенных пунктах республики с помощью поджогов и взрывов с применением тысяч зажигательных устройств. Фигуранты дела вину не признают. Архиепископ был задержан 25 июня 2025 года.