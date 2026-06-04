Шнайдер уступила 114-й ракетке мира Хвалиньской в полуфинале Roland Garros

23-я ракетка мира Диана Шнайдер не смогла пробиться в финал Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). В полуфинальном матче россиянка проиграла польке Майе Хвалиньской, занимающей 114-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Диана Шнайдер

Фото: Stephane Mahe / Reuters Диана Шнайдер

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Встреча, продолжавшаяся 2 часа 10 минут, завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:4 в пользу польской теннисистки. 6 июня в решающем матче Майя Хвалиньская сыграет с россиянкой Миррой Андреевой (8-я в рейтинге WTA), которая в полуфинале оказалась сильнее украинки Марты Костюк (15-я).

24-летняя полька стала второй теннисисткой в истории Открытой эры, которой удалось выйти в финал турнира Большого шлема, преодолев квалификацию. Ранее подобного добивалась британка Эмма Радукану: в 2021 году она стала победительницей US Open, обыграв канадку Лейлу Фернандес.

На счету Майи Хвалиньской нет титулов под эгидой WTA. Ранее ее лучшим достижением на турнирах Большого шлема был выход во второй круг Wimbledon в 2022 году. По итогам Roland Garros она поднимется как минимум на 21-е место в рейтинге WTA.

Roland Garros — второй в сезоне турнир Большого шлема, матчи которого проходят на грунтовых кортах Парижа. Общий призовой фонд соревнований составляет €61,7 млн. В прошлом году чемпионкой стала американка Коко Гауфф.

О предыдущем матче Шнайдер — в материале «Пара выигрывает поодиночке».

Таисия Орлова