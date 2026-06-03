Пара выигрывает поодиночке

Оба женских полуфинала Открытого чемпионата Франции пройдут с российским участием. Вслед за Миррой Андреевой, которая теперь сыграет с украинкой Мартой Костюк, этой стадии достигла Диана Шнайдер, сенсационно взявшая десять последних геймов у лидера мирового рейтинга белоруски Арины Соболенко. Следующей соперницей Шнайдер будет пробивавшаяся в основную сетку через квалификацию польская теннисистка Майя Хвалиньская, переигравшая в двух сетах россиянку Анну Калинскую. С последними событиями из Парижа с корта Philippe Chatrier — корреспондент “Ъ” Евгений Федяков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первая же встреча с лидером мирового рейтинга Ариной Соболенко обернулась для Дианы Шнайдер (на фото справа) оглушительным успехом

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters Первая же встреча с лидером мирового рейтинга Ариной Соболенко обернулась для Дианы Шнайдер (на фото справа) оглушительным успехом

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

В этот прохладный для июня ветреный день в Париже не было человека счастливее, чем Диана Шнайдер. За двадцать минут пресс-конференции после победы над Ариной Соболенко улыбка почти не сходила с ее лица. «Сегодня будет тяжело успокоиться перед сном. Но турнир не закончен. Надо выдохнуть и успеть восстановиться»,— делилась своими ощущениями с корреспондентом “Ъ” россиянка, которая полутора часами ранее умудрилась взять у лидера мирового рейтинга десять геймов подряд и теперь впервые сыграет в полуфинале мейджора. Там, куда днем ранее пробилась Мирра Андреева, ее партнерша по парному разряду, в котором на этот раз они решили вместе не выступать.

Еще два года назад, когда Шнайдер впервые заявила о себе и всего за семь месяцев преодолела путь из низов первой сотни в двадцатку, было замечено: если у этой молодой теннисистки идет игра, то остановить ее нелегко.

Правда, в противоборствах со звездными оппонентками россиянке почти всегда чего-то не хватало. Выиграв пять титулов на турнирах среднего уровня, Шнайдер лишь однажды, летом 2024 года в Торонто, справилась с игроком топ-10 — второй на тот момент ракеткой мира американкой Коко Гауфф. Вот и в этом четвертьфинале при счете 6:3, 5:3 в пользу Арины Соболенко казалось, что уже ничто не изменить. Ведь белорусская теннисная тигрица уже чувствовала запах крови своей очередной жертвы, которой в следующем гейме предстояло подавать против ветра.

Но именно тогда на корте Philippe Chatrier зарождалась очередная сенсация нынешнего турнира. Понимая, что терять больше нечего, Шнайдер заиграла в теннис своей мечты, доведя до совершенства плотные атакующие удары с качественной подкруткой. И дело пошло. С каждой минутой Соболенко теряла контроль над ситуацией и своими эмоциями. А когда в середине двенадцатого гейма при счете 6:5 в пользу российской левши мяч после ее защитного удара по высокой дуге опустился под самую заднюю линию, белоруска откровенно дрогнула. Она дважды не справилась со шнайдеровским приемом и впервые на этом Roland Garros проиграла сет.

Этой неудачи ранимая натура самой физически одаренной и титулованной теннисистки нынешней мировой элиты перенести не смогла. И уже Шнайдер, которая из жертвы внезапно превратилась в беспощадного охотника на фаворита, на всех парах бросилась добивать. Гримаса на лице Соболенко, которая от бессилия в паузах между розыгрышами била по мячу кулаком, напоминала драму, которая случилась с ней в прошлогоднем финале Roland Garros против Гауфф, проходившем в похожую ветреную погоду. В итоге — 3:6, 7:5, 6:0 за 2 часа 12 минут. Дело дошло до того, что на пресс-конференции белоруска в сердцах заявила о своем желании бросить теннис, которое, впрочем, никто не воспринял серьезно. А отвечая на вопрос, как будет отходить от этого фиаско в ближайшие дни, с невеселой улыбкой четыре раза повторила: «Не знаю».

А перед этим на корте Philippe Chatrier отличилась другая левша, и это тоже было весьма неожиданно.

Для десятка польских журналистов, работающих на Roland Garros, блестящее выступление на этом турнире Майи Хвалиньской стало компенсацией за неудачу бывшей безоговорочной примы этого турнира Иги Швёнтек, которая уже в четвертом круге уступила украинке Марте Костюк. Но такие возмещения убытков по национальному признаку на мейджорах порой случаются. Другим подобным примером можно считать наличие сразу трех итальянцев — Флавио Коболли, Маттео Берреттини и Маттео Арнальди — в двух четвертьфиналах верхней половины мужской сетки, где поначалу безоговорочным фаворитом считался Янник Синнер.

Самой высокорейтинговой соперницей невысокой 24-летней польки на нынешнем турнире пока оказалась бельгийка Элизе Мертенс — 21-я ракетка мира, которую она прошла во втором круге. Хотя для теннисистки, ни разу не проходившей на мейджорах дальше второго круга и никогда не стоявшей в топ-100, сам факт попадания в парижскую восьмерку сильнейших следовало считать серьезнейшим достижением.

Анна Калинская потерпела одно из самых обидных поражений в своей карьере.

Другого такого шанса оказаться в полуфинале Roland Garros, на котором до этого она выиграла лишь один матч, ей может и не представиться. Грунт — не лучшее покрытие для четвертьфиналистки Australian Open 2024 года, хотя в данном случае она выглядела фаворитом и по рейтингу, и по игре. Правда, перед встречей с Хвалиньской россиянке требовалось подзарядить батарейки после тяжелейшей победы над Анастасией Потаповой, адаптироваться к ветру и перестроить свою тактику с учетом того, что в данном случае предстояло иметь дело с левшой.

По большому счету Калинской и ее тренеру аргентинке Патрисии Тарабини не удалось решить ни одной из этих трех задач. Причем главным фактором, предопределившим неудачу россиянки, видимо, стала усталость — не столько физическая, сколько психологическая. В первой партии, уступая — 1:5, Калинская временно наладила прицел и взяла четыре гейма подряд. Но на тай-брейке при счете 3:3 она допустила обидную ошибку, а затем, по ее словам, в какой-то момент перепутала счет и, вместо того чтобы сыграть более надежно, проиграла активным ударом еще одно очко.

Во второй партии Калинская отставала — 1:4, снова попробовала броситься в погоню, но было уже поздно. В итоге — 6:7 (3:7), 3:6, и ее соперница стала первой за последние шесть лет полуфиналисткой Roland Garros, начинавшей его с квалификации. В предыдущий раз, в 2020 году, такого успеха добилась аргентинка Надя Подорошка.

Евгений Федяков